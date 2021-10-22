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В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку

Ребенок выстрелил в себя в онкологическом отделении больницы Нижневартовска

В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку
Фото: vk.com/n1_tv

Днем в пятницу, 22 октября, в онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета. О происшествии сообщает телеканал N1.

За жизнь пострадавшего борются врачи.

«Депздравом Югры проводится служебная проверка по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом окружной клинической детской больницы Нижневартовска. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение. Пострадавшему ребенку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают, как тяжелое. Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий», - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета. Получить официальных комментариев в ведомствах на момент публикации новости не удалось.

Известно, что пострадавшему 10 лет. Он ранил себя из оружия деда, который сопровождал его во время госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 19:33, просмотров: 223, комментариев: 0
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