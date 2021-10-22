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В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски

Один из нижневартовских мясокомбинатов сообщил о росте цен на продукцию на 7%

В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски
Фото: pixabay.com

Нижневартовский колбасный завод «Мясная лавка» повысил цены на свой ассортимент. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали представители компании.

«Повышение цен прошло, оно было с 11 октября. Стоимость на наши продукты, в среднем, возросла на семь процентов», – сообщил специалист коммерческого отдела завода.

Напомним, что ранее «Известия» сообщили об увеличении цен на колбасно-сосисочную продукцию до 20 процентов. Производители объясняют принятое решение подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и других.

Сургутский мясокомбинат пообещал дать свой комментарий о ситуации позднее.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 345, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:20
Не это полный беспредел, рост цен на святые для россиянина продукты – на колбасу и сосиски. Пора новую перестройку делать.

Читаешь про цены в братском Китае и диву даешься.

В сентябре темпы роста потребительских цен в Китае замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины.

Я конечно не хохол, но все-таки.

Если в России борются с коронавирусом как в Китае, то почему цены на свинину и соответственно на мясную продукцию не снижаются как в Китае, а наоборот. Мистика.

Россия мистическая страна, где много диких чиновников.

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