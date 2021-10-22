Один из нижневартовских мясокомбинатов сообщил о росте цен на продукцию на 7%

Нижневартовский колбасный завод «Мясная лавка» повысил цены на свой ассортимент. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали представители компании.
«Повышение цен прошло, оно было с 11 октября. Стоимость на наши продукты, в среднем, возросла на семь процентов», – сообщил специалист коммерческого отдела завода.
Напомним, что ранее «Известия» сообщили об увеличении цен на колбасно-сосисочную продукцию до 20 процентов. Производители объясняют принятое решение подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и других.
Сургутский мясокомбинат пообещал дать свой комментарий о ситуации позднее.
Читаешь про цены в братском Китае и диву даешься.
В сентябре темпы роста потребительских цен в Китае замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины.
Я конечно не хохол, но все-таки.
Если в России борются с коронавирусом как в Китае, то почему цены на свинину и соответственно на мясную продукцию не снижаются как в Китае, а наоборот. Мистика.
Россия мистическая страна, где много диких чиновников.