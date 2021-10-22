Один из нижневартовских мясокомбинатов сообщил о росте цен на продукцию на 7%

Нижневартовский колбасный завод «Мясная лавка» повысил цены на свой ассортимент. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали представители компании.

«Повышение цен прошло, оно было с 11 октября. Стоимость на наши продукты, в среднем, возросла на семь процентов», – сообщил специалист коммерческого отдела завода.

Напомним, что ранее «Известия» сообщили об увеличении цен на колбасно-сосисочную продукцию до 20 процентов. Производители объясняют принятое решение подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и других.

Сургутский мясокомбинат пообещал дать свой комментарий о ситуации позднее.