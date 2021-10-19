В Ханты-Мансийске и Нижневартовске на рейсы выходят новые автобусы

В двух городах Югры обновляют парк общественного транспорта. В Ханты-Мансийск поступило 17 низкопольных автобусов среднего класса, в Нижневартовск – 12. Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, посвященной теме «Транспорт».

Главе региона поступили жалобы на качество работы общественного транспорта в этих городах. Так, в окружном центре жители недовольны транспортной доступностью удаленных районов. Вартовчане жаловались на качество автобусов и на отсутствие некоторых маршрутов.

«Обновление парка автобусов предприятием начато в прошлом году, в этом году приобрели 12 новых автобусов и запланировали приобретение еще порядка 20 единиц. Приобретаемые автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для комфортной перевозки пассажиров, пассажиры довольны, часто поступают положительные отзывы и благодарности за работу предприятия», – рассказала заместитель директора ООО «ПАТП-1» Нижневартовска Галина Найгум.