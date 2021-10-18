В Нижневартовске двое неизвестных сгорели в бесхозном строении

В Нижневартовске на пожаре в бесхозном строении погибли два человека. Личности мужчин не установлены.

Трагедия произошла вечером 16 октября в районе железнодорожной станции Нижневартовск-2. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

«На момент прибытия подразделений пожарной охраны, строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение по всей площади. Развитию пожара способствовало: позднее сообщение о пожаре, значительная удаленность от пожарной части, неудовлетворительное состоянием подъездных дорог, отсутствие первичных средств пожаротушения. Пожар ликвидирован через пять минут после прибытия подразделений пожарной охраны. В результате пожара строение уничтожено полностью на площади шести «квадратов», - сообщили в пресс-службе 5 ОФПС.

Тела погибших обнаружили во время проливки и разбора сгоревших конструкций. Скорее всего, это люди без определенного места жительства. Материалы проверки по факту пожара переданы в следственный комитет РФ для проведения дознания.