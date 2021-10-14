«Аэрофлот» отдал рейс из Нижневартовска в Москву «России»

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает передавать маршруты по внутрироссийским направлениям своим «дочкам». Один из рейсов из Москвы в Нижневартовск уже начала выполнять авиакомпания «Россия». Впрочем, полностью «Аэрофлот» с этого направления не уходит, оставив за собой один утренний слот.

О том, что «Аэрофлот» передаст региональные направления «России» и «Победе» стало известно в конце апреля 2021 года. Ожидается, что «Аэрофлот» перестанет летать в 26 российских городов. Летом авиакомпания отдала свои рейсы из Ханты-Мансийска в Москву «России». Эксперты отмечали, что главный российский авиаперевозчик останется на ключевых внутрироссийских направлениях, где он видит спрос на премиальный сервис, в том числе на перевозки в бизнес-классе.

Напомним, что реализация стратегии развития группы компаний, куда входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», должна снизить цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличить вдвое – до 130 миллионов человек.

Однако пока не понятно, будет ли стоимость перелета из Нижневартовска в Москву на «России» дешевле, чем на «Аэрофлоте». Пассажиры ожидают этого, потому что уровень сервиса у перевозчиков отличается. Например, «Аэрофлот» предоставляет в полете полноценный обед, а «Россия» предлагает только снеки.

Добавим, что «Россия», согласно данным сезонного расписания аэропорта Нижневартовска, для перевозки пассажиров из восточной части Югры будет использовать самолеты Sukhoi Superjet 100, которые меньшей вместимостью, чем Airbus «Аэрофлота».