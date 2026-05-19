Приставы Югры списали участникам СВО и их семьям более 300 млн рублей долгов

С начала года судебные приставы Югры списали участникам спецоперации 266 млн рублей долгов. Еще 37 млн рублей списали их женам, сообщает правительство Югры. Эта мера помогает семьям военнослужащих снизить финансовую нагрузку. Списать долги могут участники СВО, которые заключили контракт на срок больше года, если сумма их кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.

В правительстве уточнили, что мера не распространяется на алименты и выплаты по компенсации ущерба жизни и здоровью.

В Югре для контрактников также действует пакет поддержки, включающий единовременную выплату до 4,1 млн рублей и гарантированный годовой доход 6,6 млн рублей. Общий объем материальной помощи за первый год службы, включая списание долгов, может достигать 18,5 млн рублей.

Подробную информацию можно получить на сайте voin86.ru и по телефону горячей линии 8 800 301-68-88. Власти региона отмечают, что Югра продолжает поддерживать участников спецоперации и их семьи.