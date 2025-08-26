Югорская продукция выйдет на рынок Китая под брендом «Extraordinary Russian Product»

Продукция югорских производителей будет представлена на онлайн- и офлайн-платформах Китая в рамках проекта «Национальный павильон качества России», который запускает китайская компания «Лэши». На китайский рынок товары поступят под брендом «Extraordinary Russian Product», объединяющим органическую продукцию со знаком качества.

При поддержке Фонда развития Югры, Центра экспорта Югры и Роскачества четыре компании из региона уже отправили в Китай 9,6 тонн продукции на сумму более 3,6 млн рублей. В числе участников:

ИП Клищенко О. А.

ООО «Регион-К»

ООО «Чайный дом «Чистота»

ООО «НРКК «Санта-Мария»

На прилавках Китая появятся товары со знаком «Органик», продукция с российским знаком качества, а также линейка халяль-продуктов.

Реализация проекта позволит предприятиям Югры расширить присутствие на зарубежных рынках и укрепить позиции в Китае, где наблюдается высокий спрос на импортные товары с гарантированным качеством. Поддержка региональных и федеральных институтов обеспечивает производителям выход на международные торговые площадки и формирует позитивный имидж российских товаров.

По мнению экспертов, участие в проекте не только открывает новые перспективы для югорских компаний, но и способствует развитию экспортного потенциала всего региона, формируя дополнительный канал продвижения продукции с уникальными характеристиками.