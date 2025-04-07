В Ханты-Мансийске завершился международный лыжный марафон

В Ханты-Мансийске завершился XII Международный лыжный марафон «UGRA SKI». Спортивный фестиваль объединил более 13 тысяч участников и зрителей, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

Соревнования проходили на этих выходных в пойме реки Горной. В этом году на трассу вышли спортсмены из 47 регионов России и четырех стран мира.

«Приятно видеть, что на старт вместе со всеми вышли наши олимпийские чемпионы – Ольга Зайцева, Сергей Устюгов, Юлия Чепалова, Светлана Слепцова», – передает губернатор Югры.

Участники состязались в классических гонках на 50, 25 и 15 километров, а также в ретрозабеге на 8 километров. Кроме того, для зрителей была подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программа.