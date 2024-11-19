Прокуратура в Мегионе восстановила права подростков, которым задержали зарплату

В Мегионе летом подростки устроились на работу в муниципальное учреждение, но после увольнения им своевременно не выплатили заработную плату. На защиту детей встала местная прокуратура.

«По постановлению прокуратуры главный бухгалтер привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений)», – рассказали на сайте прокуратуры Югры.

Директор учреждения также был привлечен к дисциплинарной ответственности.