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В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок

В Нефтеюганске в «Жемчужине Урала» обрушился потолок

В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок
Фото: страница Эльвиры Бугай / vk.com

В Нефтеюганске в спорткомплексе «Жемчужина Югры» произошло частичное разрушение гипсокартонной конструкции потолка в тренажерном зале. По данным главы города Эльвиры Бугай, несущие конструкции в порядке, помещение обесточили для проведения обследования.

«По предварительным данным причина - провисание системы вентиляции, в связи с нарушением крепежных элементов воздуховода. На территории спорткомплекса проведено обследование помещений, рабочие приступили к демонтажу поврежденного потолка. Тренажерный зал продолжит функционировать сразу после завершения всех необходимых ремонтных работ», - написала Эльвира Бугай на своей странице в ВК.

Работу спорткомплекса приостановили в 2022 году из-за угрозы обрушения. В учреждении начали выполнять ремонт, с 1 августа нефтеюганцы смогли посещать обновленные аквапарк, спортивный зал, зону банно-оздоровительного комплекса. Завершить все работы планировалось до 10 октября.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 48, комментариев: 0
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