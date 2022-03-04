В Югре проработают меры по стабилизации экономики региона

Власти ХМАО проработают меры по устойчивости экономики региона. Так, они займутся тремя направлениями – инвестиционной деятельностью, предпринимательством и мониторингом цен на социально значимые товары. Об этом рассказал директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель в своем профиле в «Инстаграм».

«Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные Президентом: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», – добавил замгубернатора.

В ходе заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры Генкель также предложил создать центр новой индустриализации. В его задачи будут входить курирование импортозамещения и локализации производимой в регионе продукции, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Наталья Комарова на том же совещании подчеркнула, что на 1 марта предприятия торговли в Югре работают в штатном режиме, ажиотажного спроса на продукцию, в том числе, товары первой необходимости, не наблюдается. «Общие тенденции изменения уровня розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в регионе соответствуют общероссийским», — сказала губернатор.

Напоминаем, власти Сургута также проконтролируют ценообразование в магазинах.