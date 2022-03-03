Ситуация на валютном рынке повлияла на желание югорчан отказаться от налички

Три из четырех жителей ХМАО не собираются отказываться от наличных полностью – это следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. На это решение повлияла ситуация на валютном рынке – часть респондентов сняли со счета свои сбережения и пользуются только банкнотами.

«Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 12% жителей ХМАО «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди граждан до 34 лет и с доходом от 80 тысяч рублей (по 19%)», – добавили в пресс-службе сервиса.