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Все меньше югорчан планирует отказаться от наличных денег

Ситуация на валютном рынке повлияла на желание югорчан отказаться от налички

Все меньше югорчан планирует отказаться от наличных денег
Фото: pixabay.com

Три из четырех жителей ХМАО не собираются отказываться от наличных полностью – это следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. На это решение повлияла ситуация на валютном рынке – часть респондентов сняли со счета свои сбережения и пользуются только банкнотами.

«Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 12% жителей ХМАО «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди граждан до 34 лет и с доходом от 80 тысяч рублей (по 19%)», – добавили в пресс-службе сервиса.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 118, комментариев: 0

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