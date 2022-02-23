В ХМАО накануне скончались восемь ковид-пациентов

За последние сутки в Югре выявлено 1 070 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Сургуте – 217, Ханты-Мансийске – 113, Нягани – 105, сообщает окружной оперативный штаб.

На момент выявления у 1 036 наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 102 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечился 2 901 человек, за весь период пандемии – 146 560 югорчан.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли восемь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, от инфекции в округе скончались 2 318 человек.