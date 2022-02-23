В одном из муниципалитетов Югры из-за неотложных работ пропадет электричество

24 февраля в Советском из-за работ по замене системы электроснабжения многоквартирного дома МУП «Уютный город Советский» без света с 11 до 12 часов останутся несколько улиц. Об этом сообщает администрация. Среди них:
- Торговые точки Управление АО «Юграгаз» (улица Юности, 10, 11),
- Улица Макаренко, 8, 12-18,
- Парикмахерская (улица Макаренко, 14),
- Гаражи «Юграгаз» по улице Макаренко,
- «СеверРегионГаз»,
- Магазин «Гастроном» (улица Макаренко, 4а) и светофор (на пересечении улиц Юность и Макаренко),
Также 24 февраля на ЛЭП будут проводиться работы, из-за чего с 13 до 17 часов отключат следующие улицы и точки:
- Улица Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-29, 31, 8-10, 8-1, 8-2, 15,
- Улица Чехова, 1–11, 2–8, 1а, За, 5а, 7а, 9а,
- Улица Лопарева, 1–7, 11, 2–10,
- Улица Цветочная, 1–17, 12–18,
- Улица Путилова, 2–10а, 1–7, 11,
- Улица Пихтовая, 1–31, 2–30,
- Магазин «Мебель»,
- Магазин «ALEX» (ул. Юбилейная, 95),
- «Феникс» (парикмахерская),
- Турагентство,
- Магазин «На Парковой»,
- Улица Сахарова, 1–11, 2–12, 8,
- Улица Юбилейная, 93, 97, 99, 101, 101а, 101Б, 99а,
- Улица Новосёлов, 9, 1–7, 2–10,
- Улица Коммунистическая, 75, 77, 77а, 77Б, 77в, 77г, 79а.