Кустурица согласился на предложение Шойгу возглавить Театр Российской Армии

Сербский режиссер и актео Эмир Кустурица согласился на предложение главы Минобороны Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА). Об этом говорится в сообщении министерства, пишет РБК.

Шойгу встретился с Кустурицей, подчеркнул «его талант и большую, идущую от сердца работу», а также роль режиссера «в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры», рассказали в ведомстве. Кустурица назвал предложение министра большой честью. По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как «Летят журавли» и «Жизнь как чудо», отмечает СМИ.

Сегодня, 22 февраля, Эмир Кустурица примет участие в международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Концерт сербского режиссера и группы The no smoking orchestra откроет программу фестиваля. Также на открытии будут показаны костюмы сериала «Грозный», сообщила ТАСС заместитель начальника медиацентра АУ КТЦ «Югра – Классик» Дина Гуц.