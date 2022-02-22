196 пар в ХМАО вступят в брак в «зеркальную» дату

196 пар в ХМАО решили связать себя узами брака в «зеркальную дату» 22.02.2022, сообщили Si.tv в окружном управлении ЗАГС. Из 196 поданных в округе заявлений более половины были отправлены онлайн. В Сургуте распишутся 19 пар, в Сургутском районе – почти 45.

Большинство жителей России не видят в «зеркальных» датах ничего особенного, следует из опроса сервиса SuperJob. Так, 41 % опрошенных однозначно не верят в магию цифр, еще 43% — скорее не верят. Только 3% процента убеждены, что необычные и красивые даты могут принести удачу, еще 16 % — скорее верят в это.