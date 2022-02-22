Свердловчанка предстанет перед судом за нападение на полицейского в ХМАО

В Пыть-Яхе завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Свердловчанка ехала на поезде «Нижневартовск – Волгоград». В ночь с 14 на 15 января ее высадили из поезда за буйное поведение и доставили в отдел полиции в Пыть-Яхе. Здесь она не менее четырех раз ударила полицейского в область лица и рук. По версии следствия, женщина сделала это из мести за привлечение к ответственности и высадку из поезда.