16+
Логотип Сиапресс
USD  80,4194   EUR  90,8820  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре свердловчанка, высаженная из поезда, напала на полицейского

Свердловчанка предстанет перед судом за нападение на полицейского в ХМАО

В Югре свердловчанка, высаженная из поезда, напала на полицейского
pixabay.com

В Пыть-Яхе завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Свердловской области. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Свердловчанка ехала на поезде «Нижневартовск – Волгоград». В ночь с 14 на 15 января ее высадили из поезда за буйное поведение и доставили в отдел полиции в Пыть-Яхе. Здесь она не менее четырех раз ударила полицейского в область лица и рук. По версии следствия, женщина сделала это из мести за привлечение к ответственности и высадку из поезда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:43, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Заболеваемость коронавирусом в Сургуте сократилась в три раза 1541
  2. ​Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и потребовал от Украины прекращения огня 1473
  3. Волонтеры ищут жителя поселка Барсово, пропавшего четыре дня назад 1383
  4. ВЦИОМ: почти 80% россиян поддерживают решение о приеме донбасских беженцев 1171
  5. ​Далеко не Крым 1132
  6. В ХМАО голосуют за запрет продажи энергетиков подросткам 1128
  7. 30% пациентов, перенесших острый ковид, позже обращаются к врачу с депрессивным состоянием 1040
  8. ​Международный день родного языка отметили в Тюменской области этнодиктантом 857
  9. ​В Тюменской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев 818
  10. Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит 776
  1. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 4454
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 4202
  3. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 4132
  4. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 3871
  5. ​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО 3379
  6. ​Сургутяне жалуются на ржавую воду 3226
  7. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 2982
  8. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 2960
  9. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 2849
  10. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2843
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25313
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 12465
  3. ​Умер Виктор Мережко 11708
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 10474
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 8692
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 8527
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 8405
  8. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8338
  9. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7917
  10. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7469

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика