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В Югре резко сократилось суточное число заболевших ковидом

11 человек умерли от коронавируса в ХМАО за сутки

В Югре резко сократилось суточное число заболевших ковидом
pixabay.com

За последние сутки в Югре выявлено 1 604 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 2 314. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Нефтеюганске – 322, Нижневартовске – 215 и Сургуте – 179, сообщает окружной оперативный штаб.

«На момент выявления у 1 575 наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли 11 человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, от инфекции в округе скончались 2 310 человек.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 79, комментариев: 0
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