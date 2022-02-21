6,5 млн рублей похитили мошенники у югорчан за выходные

В Нефтеюганске полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, жертвой которого стал 51-летний житель города. Мужчине позвонил «сотрудник банка», который заявил о попытке неизвестных лиц оформить на него кредит. Чтобы отменить подозрительную операцию, аферист посоветовал югорчанину срочно провести «зеркальную операцию» на точно такую же сумму.

«Заявитель доверился неизвестному и отправился в банк, где оформил кредит на сумму 1 миллион 50 тысяч рублей. После чего с помощью терминала он совершил 71 транзакцию, чтобы перевести кредитные средства на счета злоумышленников», - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Всего за прошедшие выходные мошенники выманили у жителей ХМАО свыше 6,5 млн рублей. Жертвами аферистов стали 18 человек.