Прокуратура ХМАО нашла нарушения в работе нефтяной компании

Природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила нарушения в работе ООО «Соровскнефть» на территории округа. В ведомстве установили, что компания эксплуатировала нефтесборный трубопровод в Нефтеюганском районе, используемый для транспортирования газоводонефтяной эмульсии, с нарушением требований промышленной безопасности, без его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Руководитель компании получил прокурорское представление, однако нарушения в установленный срок не устранил. Тогда природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать юрлицо получить разрешение на ввод в эксплуатацию трубопровода и пройти регистрацию.

Суд иск удовлетворил. Предприятие устранило выявленные требования.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова включила Югру в число самых грязных регионов России. По ее словам, инфраструктура нефтяников «постоянно приносит какие-то проблемы».