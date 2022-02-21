Югорчан призвали присоединиться к сбору продуктов и вещей для беженцев из Донбасса

В городах ХМАО собирают вещи и продукты для беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Сбор гуманитарной помощи, в частности, проходит в Ханты-Мансийске и Радужном.

В окружной столице с инициативой по сбору вещей выступили члены партии «Единая Россия. Горожане могут принести предметы первой необходимости, средства личной гигиены, бутилированную воду, сухпайки, одноразовую посуду и бытовую технику в КДЦ «Октябрь» (ул. Дзержинского, 7) в понедельник и вторник с 12:00 до 20:00.

В Радужном сбор товаров организовали в коворкинг-центре в ДК «Нефтяник». Принимаются сдобные изделия, чай, кофе, туалетные наборы, сухое детское питание, консервы, полотенца, детские памперсы, влажные салфетки, постельное белье, тепловые пушки, электрочайники, холодильники, микроволновки. Время работы пункта сбора с 8:30 до 20:30 часов.

«Гуманитарный груз отправится в Ростовскую область, где уже развернуто более 140 пунктов временного размещения граждан», - уточнили в мэрии Радужного.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности региона принять эвакуированных из Донецка и Луганска детей и взрослых, а также оперативно развернуть пункты временного размещения.