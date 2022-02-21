16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7619   EUR  86,1489  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО объявили сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Югорчан призвали присоединиться к сбору продуктов и вещей для беженцев из Донбасса

В ХМАО объявили сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
"Официальный Радужный" / vk.com

В городах ХМАО собирают вещи и продукты для беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Сбор гуманитарной помощи, в частности, проходит в Ханты-Мансийске и Радужном.

В окружной столице с инициативой по сбору вещей выступили члены партии «Единая Россия. Горожане могут принести предметы первой необходимости, средства личной гигиены, бутилированную воду, сухпайки, одноразовую посуду и бытовую технику в КДЦ «Октябрь» (ул. Дзержинского, 7) в понедельник и вторник с 12:00 до 20:00.

В Радужном сбор товаров организовали в коворкинг-центре в ДК «Нефтяник». Принимаются сдобные изделия, чай, кофе, туалетные наборы, сухое детское питание, консервы, полотенца, детские памперсы, влажные салфетки, постельное белье, тепловые пушки, электрочайники, холодильники, микроволновки. Время работы пункта сбора с 8:30 до 20:30 часов.

«Гуманитарный груз отправится в Ростовскую область, где уже развернуто более 140 пунктов временного размещения граждан», - уточнили в мэрии Радужного.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности региона принять эвакуированных из Донецка и Луганска детей и взрослых, а также оперативно развернуть пункты временного размещения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:36, просмотров: 58, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций 2153
  2. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 1936
  3. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 1646
  4. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 1536
  5. Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона 1441
  6. ​Мы единый народ, и я уверен, что поможем тем, кому сейчас помощь необходима 762
  7. Каких подарков на День защитника Отечества стоит избегать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 648
  8. ​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое подростков 296
  9. Девять человек умерли от коронавируса в Югре за сутки 210
  10. Россияне с антителами к коронавирусу могут получить QR-код 171
  1. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 4104
  2. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 3923
  3. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 3803
  4. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 3795
  5. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 3707
  6. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 3593
  7. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 3433
  8. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 3431
  9. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 3049
  10. В аварии на Индустриальной пострадала пожилая вартовчанка 2997
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25190
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 11738
  3. ​Умер Виктор Мережко 10952
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 10063
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 8294
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8241
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 7965
  8. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 7906
  9. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7806
  10. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7348

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика