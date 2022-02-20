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2 050 югорчан заболели ковидом накануне

Восемь югорчан скончались от коронавируса за сутки

2 050 югорчан заболели ковидом накануне
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в ХМАО выявлено 2 050 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ханты-Мансийске – 345, Нефтеюганске – 297 и Сургуте – 246, сообщили в окружном оперштабе. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 181 364.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 51, с симптомами ОРВИ – 1 970, в бессимптомной форме заболевания – 29. Выздоровели за весь период пандемии — 139 460 человек.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли восемь пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 290 человека.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 122, комментариев: 0
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