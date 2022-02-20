Полиция поймала югорчанина-дебошира, который угрожал зарезать своего знакомого

В Пыть-Яхе мужчина ограбил женщину и угрожал убийством мужчине, в компании которых он выпивал. Инцидент произошел в конце января 2022 года.

Известно, что во время застолья злоумышленник поругался со своим знакомым. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой подозреваемый схватил нож и подставил к горлу своего оппонента, угрожая расправиться с ним. Когда дебошир успокоился и ушел в магазин за алкоголем, пострадавший сбежал с места происшествия.

Также стало известно о том, что мужчина украл с карты и общей копилки горожанки более пяти тысяч рублей. Полиция установила личность злоумышленника, тот уже дал признательные показания, в которых уточнил, что не собирался причинять телесные повреждения.

Отмечается, что югорчанин был неоднократно судим и не раз привлекался за административные правонарушения.

«Мужчина в правонарушениях вину свою признает и причиненный ущерб заявительнице полностью возместил. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и по п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – прокомментировали в УМВД Югры.