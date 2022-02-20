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Пьяный югорчанин обокрал знакомую и угрожал убить своего собутыльника

Полиция поймала югорчанина-дебошира, который угрожал зарезать своего знакомого

Пьяный югорчанин обокрал знакомую и угрожал убить своего собутыльника
Фото: pixabay.com

В Пыть-Яхе мужчина ограбил женщину и угрожал убийством мужчине, в компании которых он выпивал. Инцидент произошел в конце января 2022 года.

Известно, что во время застолья злоумышленник поругался со своим знакомым. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой подозреваемый схватил нож и подставил к горлу своего оппонента, угрожая расправиться с ним. Когда дебошир успокоился и ушел в магазин за алкоголем, пострадавший сбежал с места происшествия.

Также стало известно о том, что мужчина украл с карты и общей копилки горожанки более пяти тысяч рублей. Полиция установила личность злоумышленника, тот уже дал признательные показания, в которых уточнил, что не собирался причинять телесные повреждения.

Отмечается, что югорчанин был неоднократно судим и не раз привлекался за административные правонарушения.

«Мужчина в правонарушениях вину свою признает и причиненный ущерб заявительнице полностью возместил. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и по п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – прокомментировали в УМВД Югры.


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20 февраля в 11:31, просмотров: 1797, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
20 февраля в 14:08
"Ой, где был я вчера" называется
Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей!
Только помню, что стены с обоями
Помню, Клавка была, и подруга при ей
И что целовался на кухне с обоими
А наутро я встал — мне как давай сообщать
Что хозяйку ругал, всех хотел застращать
Что будто голым скакал, будто песни орал
А отец, говорил, у меня — генерал!
А потом рвал рубаху и бил себя в грудь
Говорил, будто все меня продали
И гостям, говорят, не давал продыхнуть
Всё донимал их своими аккордами
А потом кончил пить, потому что устал
Начал об пол крушить благородный хрусталь
Лил на стены вино, а кофейный сервиз
Растворивши окно, просто выбросил вниз

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