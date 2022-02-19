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​Еще 2341 больной короной выявлен в Югре

За сутки в ХМАО выявлен 2341 новый случай коронавируса

​Еще 2341 больной короной выявлен в Югре
Фото: siapress.ru

Статистика заболевших коронавирусом югорчан расширилась: за пятницу обнаружен 2 341 новый случай болезни, передает оперштаб. Традиционно больше всего ковидных больных нашлось в крупных муниципалитетах — в Сургуте (406), Нефтеюганске (312) и Нижневартовске (237). Всего же статистку пополнили 22 муниципалитета.

С учетом новых данных общее число подхвативших вирус югорчан за все время пандемии составило 179 315 человек — 41 295 из них болеют прямо сейчас, большинство из них находятся на самоизоляции. 2 282 человека умерли, причем десять из них ушли из жизни 18 февраля.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 124, комментариев: 0
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