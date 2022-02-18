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В Югре продолжится реконструкция дороги Сургут – Лянтор

11 километров дороги Сургут – Лянтор отремонтируют в ближайшие годы

В Югре продолжится реконструкция дороги Сургут – Лянтор
pixabay.com

В ХМАО продолжится реконструкция региональной дороги Сургут – Лянтор. Работы пройдут на участке с 21 по 33 километр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Работы по приведению в нормативное состояние участка трассы, протяженностью 11,2 километра, завершатся в 2023 году», - говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем году на объекте продолжатся работы по расширению трассы и укладке дорожного покрытия. Также будет выполнено обустройство и переустройство пересекаемых коммуникаций, начнется строительство основного моста через реку Калинка и устройство наружного освещения.

Напомним, по итогам 2021 года в рамках дорожного нацпроекта в Югре отремонтировали свыше 127 километров дорог.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 121, комментариев: 0
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