11 километров дороги Сургут – Лянтор отремонтируют в ближайшие годы

В ХМАО продолжится реконструкция региональной дороги Сургут – Лянтор. Работы пройдут на участке с 21 по 33 километр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Работы по приведению в нормативное состояние участка трассы, протяженностью 11,2 километра, завершатся в 2023 году», - говорится в сообщении пресс-службы.

В текущем году на объекте продолжатся работы по расширению трассы и укладке дорожного покрытия. Также будет выполнено обустройство и переустройство пересекаемых коммуникаций, начнется строительство основного моста через реку Калинка и устройство наружного освещения.

Напомним, по итогам 2021 года в рамках дорожного нацпроекта в Югре отремонтировали свыше 127 километров дорог.