Два миллиона рублей выманили аферисты у югорчан за сутки

Порядка двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие сутки. Всего полицейские зарегистрировали 7 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

На уловку аферистов, в частности, попался 28-летний житель Нягани, который искал в интернете даму для любовных утех. Познакомившись в соцсети с девушкой, он перевел ей 60 тыс. рублей, но на свидание она так и не приехала.

А вот жительницу Нефтеюганска на деньги развел «сотрудник банка». Не подозревая обмана, женщина отдала аферисту порядка 115 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.