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​В Югре осужденные сколотят мебель и сошьют постельное белье для колледжа

574 комплекта постельного белья сошьют осужденные для югорского колледжа

​В Югре осужденные сколотят мебель и сошьют постельное белье для колледжа
УФСИН по ХМАО

Осужденные, содержащиеся в исправительных колониях ХМАО, изготовят мебель и постельное белье для Нижневартовского колледжа. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО, ранее для ИК-11 Сургута приобрели оборудование для производства мебели. Руководство учреждения заключило контракт на производство мебели для учебного заведения на сумму более 7 млн рублей. Изготовлением столов, тумб и шкафов займутся 10 осужденных.

В колонии №15 Нижневартовска осужденные изготовят постельного белья. 574 комплекта на сумму 1 млн рублей будут шить 20 человек, имеющих профильное образование.

«Осужденные Югры работают в цехах деревообработки и металлообработки, швейных цехах, а также изготавливают продукты питания. Каждый человек, трудоустроенный на производстве исправительных колоний, имеет образование, позволяющее выполнять свою работу на высоком уровне», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 65, комментариев: 0
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