Почти 60% югорчан оценили «прямые линии» губернатора как очень эффективные

За 2020 и 2021 годы губернатор ХМАО Наталья Комарова провела 157 часов «прямых линий». Из 1200 вопросов от граждан более 600 переведены в статус конкретных решений и исполнены. Информация об этом была озвучена в ходе экспертной дискуссии «Коммуникации в госуправлении: история успеха и новые вызовы в цифровую эпоху», организаторами которой выступили Московская школа управления «Сколково» и АНО «Диалог».

«Социологический опрос о том, насколько эффективны прямые линии как инструмент открытости органов власти Югры, показал, что 43,7% респондентов в 2020 году посчитали их «очень эффективными», а в 2021 – уже 58,9%», - сообщили в пресс-службе губернатора Югры.

В ходе дискуссии Наталья Комарова рассказала коллегам о региональных практиках, уделив особое внимание обеспечению открытости власти через прямой диалог с жителями. Региональные практики в ХМАО направлены на вовлечение жителей в принятие управленческих решений.

«Результаты опросов жителей подтверждают эффект их применения. По данным социологического исследования, такой показатель, как уровень информационной открытости органов власти автономного округа, за последние два года вырос более чем на 20 пунктов – до 74,7% (2019 год - 51,8%)», - резюмировала губернатор.