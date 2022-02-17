Югорчан призвали вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита

В эпидемиологическом сезоне 2021 года в Югре от клещей пострадало 4 307 человек. Чаще всего клещи нападали на дачах (35%), в лесу (34%) и черте населенных пунктов (20,5%). При этом первые случаи укусов насекомых начали регистрировать в первой декаде апреля, рассказали в Роспотребнадзоре Югры

«В 2021 году в округе зарегистрировано 11 случаев заболеваний клещевым энцефалитом, показатель 0,65 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2020 года в 3,7 раза (три случая – 0,18 на 100 тыс.). Из них два случая зарегистрированы у детей – 0,5 на 100 тыс. Заболеваемость клещевым энцефалитом зарегистрирована в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нягани по два случая, в Нефтеюганском районе, Кондинском районе, Сургуте, Нижневартовске, Мегионе по одному случаю», – сообщили в ведомстве. Кроме того, в прошлом году зарегистрировали 15 случаев заболевания клещевым боррелиом.

Роспотребнадзор Югры напоминает о вакцинации с целью профилактики клещевого вирусного энцефалита. Так, иммунизации подлежат: