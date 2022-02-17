ХМАО является одним из самых загрязненных регионов России, считает Радионова

Самыми грязными регионами страны по размеру вреда по итогам 2020–2022 годов стали Югра, Краснодарский и Приморский края. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК.

«Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край», — сказала чиновница.

По ее оценке, нефтегазовый сектор России соответствует «самым высоким мировым стандартам и по добыче, и по переработке, и по транспортировке нефти». Но проблемы, тем не менее, есть,



«Их [нефтяников] инфраструктура на больших расстояниях постоянно приносит какие-то проблемы. Промысловые трубопроводы в Коми, ХМАО и ЯНАО — наша головная боль, особенно в паводковый период. У многих компаний межпромысловые трубопроводы 1970-х годов. Достаточно вспомнить несколько аварий, в результате которых был нанесен существенный ущерб окружающей среде», - добавила Радионова.