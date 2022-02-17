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Сургут вновь выбился в лидеры в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом

2,5 тысячи новых заболевших ковидом выявлено в Югре за сутки

Сургут вновь выбился в лидеры в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом
pixabay.com

За прошедшие сутки в ХМАО выявлено 2 508 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 1 989. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Сургуте – 455, Нефтеюганске – 293, Ханты-Мансийске – 228 и Нижневартовске – 226, сообщили в окружном оперштабе.

У большинства новых заболевших (2 436) наблюдаются симптомы ОРВИ, у 68 подтверждена пневмония, еще у четырех заболевание протекает бессимптомно.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли восемь пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 263 человека.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 145, комментариев: 0
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