Подросток из Нягани стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля

В Нягани 15-летний подросток угнал автомобиль, против него возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автотранспортом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В Нягани 15-летний подросток, находясь по улице Кировская, путем свободного доступа совершил угон автомобиля «Тойота Аурис». Похищенное изъято», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 66 преступлений, в том числе семь краж, один угон, три экономических преступления и шесть наркопреступлений.