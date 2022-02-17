ХМАО войдет в программу по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства

Югра войдет в программу по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства, в которой уже участвуют 10 российских регионов. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в ходе пресс-конференции, посвященной международному фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня».

Система рибейтов – в данном случае налоговых возвратов ­– уже несколько лет действует в России в рамках поддержки региональных кинопроизводителей, благодаря чему они могут компенсировать часть затрат на съемки.

«Жители региона давно готовы к тому, чтобы непосредственно заниматься созданием кино или создавать условия для того, чтобы рождалось кино. Решение об участии автономного округа в программе системы рибейтов мы приняли в прошлом году на первом выездном заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив по развитию экосистемы креативных индустрий в России», - отметила Наталья Комарова.

По ее словам, сейчас формируется пул партнеров, которые уже заинтересовались сотрудничеством с регионом. В частности, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, кинокомпания «Ленфильм», студия «KD Studios».

Напомним, международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проводится в Югре с 2002 года. Мероприятие направлено на поиск и поддержку молодых талантливых кинематографистов, повышение роли российского киноискусства в развитии международных культурных связей ХМАО.