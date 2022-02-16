В 13 муниципалитетах ХМАО зафиксированы случаи заражения штаммом омикрон

209 югорчан, по данным Роспотребнадзора от 16 февраля, заражены омикроном. Это жители Югорска, Пыть-Яха, Белоярского, Покачей, Лангепаса, Радужного, Когалыма, Нягани, Совесткого района, Мегиона, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута и Урая.

12 случаев являются завозными из Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана, Казахастана.

«197 случаях (94,3%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 10 (4,78%) – по типу пневмонии, в 2 случаях (0,96%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.