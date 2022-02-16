Пенсионерка из Пыть-Яха стала жертвой мошенников при покупке онлайн-вебинара по подготовке к ЕГЭ

67-летняя пенсионерка из Пыть-Яха стала жертвой онлайн-аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Установлено, что 13 февраля югорчанка зашла на сайт «ОК ЕГЭ 2022» в соцсети «ВК» и попыталась приобрести платный курс вебинара по ЕГЭ. С ней связалась женщина, который представилась менеджером группа, и рассказала, как приобрести курс.

Мошенница убедила пенсионерку скинуть личные данные. После совершенных по указанию аферистки действий с банковской карты югорчанки списалось порядка 5 тыс. рублей. Пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников, и заблокировала банковскую карту, после чего обратилась в полицию.