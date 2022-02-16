Биатлонистка Кристина Резцова из Югры получила серебро на олимпиаде в Пекине

Россиянки завоевали серебро в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, сообщается на сайте международного олимпийского комитета.

От сборной России выступили Кристина Резцова (Ханты-Мансийск), Ирина Казакевич (Екатеринбург), Светлана Миронова (Екатеринбург) и Ульяна Нигматуллина (Ижевск). Югорчанка стартовала второй.

«Первый огневой рубеж Кристина Резцова отстреляла с одним дополнительным патроном и вышла в лидеры гонки. Уже на втором огневом рубеже биатлонистка показала чистую стрельбу и вывела сборную Олимпийского комитета России по биатлону на первое место. На четвертом этапе, в котором бежала Ульяна Нигматуллина, борьба шла за серебряные медали. По итогу биатлонистка финишировала второй с отставанием в 12 секунд от лидера гонки», - сообщили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта ХМАО.

Первое место заняла сборная Швеции, бронзовая медаль у Германии.