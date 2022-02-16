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​Югорская биатлонистка стала серебряным призером олимпийских игр в Пекине

Биатлонистка Кристина Резцова из Югры получила серебро на олимпиаде в Пекине

​Югорская биатлонистка стала серебряным призером олимпийских игр в Пекине
департамент физкультуры и спорта ХМАО

Россиянки завоевали серебро в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине, сообщается на сайте международного олимпийского комитета.

От сборной России выступили Кристина Резцова (Ханты-Мансийск), Ирина Казакевич (Екатеринбург), Светлана Миронова (Екатеринбург) и Ульяна Нигматуллина (Ижевск). Югорчанка стартовала второй.

«Первый огневой рубеж Кристина Резцова отстреляла с одним дополнительным патроном и вышла в лидеры гонки. Уже на втором огневом рубеже биатлонистка показала чистую стрельбу и вывела сборную Олимпийского комитета России по биатлону на первое место. На четвертом этапе, в котором бежала Ульяна Нигматуллина, борьба шла за серебряные медали. По итогу биатлонистка финишировала второй с отставанием в 12 секунд от лидера гонки», - сообщили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта ХМАО.

Первое место заняла сборная Швеции, бронзовая медаль у Германии.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 72, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:51
Ей звание почетного жителя Югры присвоили? Нет? Тогда нефиг ее называть югорской биатлонисткой.

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