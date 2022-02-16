На 35–50% завысили цены на социально значимые продукты в югорской деревне

Прокуратура Ханты-Мансийского района зафиксировала превышение предельно допустимых розничных цен на продукты питания в деревне Белогорье.

«Завышение предельных розничных надбавок зафиксировано на хлеб, молоко, кефир, творог, сметану и мясо цыпленка на 30–50 %», - говорится в сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении предпринимателя. Ему назначили инаказание. После прокурорского представления цены на продукты в магазине привели в соответствие с законом.