Домашнюю сову обнаружили у детского сада в Урае

В сугробе возле урайского детского сада нашли сову. Изначально ослабленную птицу доставили в ветеринарный центр, где ее осмотрели на предмет травм и накормили. Пернатый хищник здоров и, по мнению специалистов, ранее жил в доме у человека, однако хозяин так и не объявился. Спасители назвали птицу Нюшей.

Администрация Урая сегодня, 16 февраля, сообщила о том, что сову согласилась приютить местная жительница. Пернатая чувствует себя хорошо и отлично обживается на новом месте.

Отметим, что югорчане с трепетом относятся к братьям нашим меньшим и стараются им помогать. Так, пожарный из Нефтеюганского района спас бельчонка от нападения сороки и приютил его.