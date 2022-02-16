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В Югре продолжает сокращаться суточная заболеваемость ковидом

Ханты-Мансийск выбился в «лидеры» по суточной заболеваемости коронавирусом

В Югре продолжает сокращаться суточная заболеваемость ковидом
pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 1 989 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было 2,5 тыс. новых заболевших. Максимальное число новых случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске – 456, а также в Сургуте – 332 и Советском районе – 233.

«На момент выявления у 1 932 наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно», - отметили в окружном оперштабе.

Состояние 111 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 70 подключены к ИВЛ.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 6 человек, за весь период пандемии – 2 255 пациентов.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 57, комментариев: 0
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