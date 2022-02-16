Югорчанина обвинили в контрабанде наркотиков

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение о контрабанде наркотических средств из-за границы в отношении 30-летнего жителя ХМАО. Он обвиняется в контрабанде и незаконных приобретении и хранении наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый заказал на международной торговой площадке в интернете 12 граммов гашиша. Наркотик в Россию доставили с помощью международного почтового отправления.

«Злоумышленник получил посылку с наркотиком в одном из почтовых отделений Ханты-Мансийского автономного округа, который в дальнейшем хранил при себе до задержания сотрудниками правоохранительных органов», - отметили в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что запрещенное вещество изъято из оборота.