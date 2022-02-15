Порох и патроны нашла полиция у югорчан, возбуждены уголовные дела

В ХМАО полиция за сутки проверила 286 владельцев оружия. Возбуждено 14 уголовных дел, составлено 8 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия. Также полицейские изъяли 11 единиц оружия, 97 патронов и порох общей массой более 1300 граммов, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, у жителя Лангепаса обнаружили и изъяли коробку с порошкообразным веществом черного цвета. Экспертиза показала, что это промышленно изготовленный дымный охотничий порох, массой 100,4 граммов. За незаконное хранение взрывчатых веществ на югорчанина завели уголовное дело.

В Белоярском районе у жителя села Ванзеват нашли и изъяли 15 патронов, которые, согласно экспертизе, являются боеприпасами, исправными и пригодными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. В незаконном хранении патронов подозревается и житель Югорска, который хранил боеприпасы в ящике кухонного гарнитура.

А у сельчанина из деревни Ярки Ханты-Мансийского района изъяли охотничье ружье. Экспертиза показала, что оно относится к нарезному спортивно-охотничьему малокалиберному огнестрельному оружию, изготовленному заводским способом, исправному и пригодному для производства выстрелов.