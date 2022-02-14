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Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни

Восьмое место занял ХМАО в рейтинге регионов России по качеству жизни

Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни
pixabay.com

Югра заняла восьмое место в рейтинге регионов по качеству жизни в 2021 году, подготовленном аналитиками РИА Новости. За год округ показал рост в 1,5 балла, поднявшись на одну строчку рейтинга.

Лидирующие позиции в списке традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Другие регионы УрФО не вошли в первую десятку регионов. Так, Свердловская область разместилась на 13 строчке, Ямал опустился с 13 на 15 место, 16 позицию заняла Тюменская область, Челябинская область оказалась на 25 строке рейтинга. Хуже всего дела обстоят у Курганской области, которая попала в десятку аутсайдеров и разместилась на 77 позиции.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 122, комментариев: 0
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