Восьмое место занял ХМАО в рейтинге регионов России по качеству жизни

Югра заняла восьмое место в рейтинге регионов по качеству жизни в 2021 году, подготовленном аналитиками РИА Новости. За год округ показал рост в 1,5 балла, поднявшись на одну строчку рейтинга.

Лидирующие позиции в списке традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Другие регионы УрФО не вошли в первую десятку регионов. Так, Свердловская область разместилась на 13 строчке, Ямал опустился с 13 на 15 место, 16 позицию заняла Тюменская область, Челябинская область оказалась на 25 строке рейтинга. Хуже всего дела обстоят у Курганской области, которая попала в десятку аутсайдеров и разместилась на 77 позиции.