Полмиллиарда рублей направят в Сургутском районе на ремонт дорог

В Сургутском районе до 2025 года на ремонт дорог направят 537 млн рублей, сообщили в пресс-службе районной администрации. Дороги обновят практически во всех поселениях района. В частности, в 2022 году новый асфальт планируют уложить в Белом Яре, Угуте, Русскинской и Барсово.

Известно также, что в 2022 году на ремонт дорог выделят 178,9 млн рублей, в 2023-м – 165,5 млн, в 2024-м – 192,5 млн.

Жители района самостоятельно выбрали улицы, которые войдут в ремонтную кампанию. Голосование шло на специальных интернет-ресурсах, итоги были переданы в управление капстроительства района.