21 уголовное дело возбудили в ХМАО из-за нелегального алкоголя

Полицейские Югры подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», направленного на противодействие незаконному обороту спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, за время акции полицейские возбудили 21 уголовное дело, 19 из них раскрыты. Кроме того, составлено 216 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении юрлиц - 17, индивидуальных предпринимателей - 70, физлиц - 129.

Также в регионе из незаконного оборота изъято 16 354,7 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. На территории пяти муниципалитетов обнаружено 1 046 литров контрафактного алкоголя, аналогичного тому, которым ранее отравились жители Кондинского и Октябрьского районов. Дополнительно контрафактная алкогольная продукция обнаружена и изъята на территории 3 муниципалитетов - в Нефтеюганском районе, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Весь изъятый алкоголь направлен в экспертные подразделения для производства экспертиз.

«По результатам уже проведенных исследований установлено, что содержание метанола обнаружено лишь в продукции, изъятой на территории Кондинского и Октябрьского районов, по фактам реализации которой возбуждены 2 уголовных дела по ст. 238 УК РФ», - уточнили в пресс-службе полиции.