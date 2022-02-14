Полумиллионный штраф получил глава югорской компании за вырубку леса

Ханты-Мансийский райсуд вынес приговор в отношении исполняющего обязанности гендиректора ООО «Югра-Авто». Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, и приговорен к наказанию в виде штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2021 года сотрудники компании «Югра-Авто» в ходе подготовительных работ по бурению и капитальному строительству для ООО «РИТЕК» на Средне-Назымском месторождении по распоряжению руководителя вырубили 17 гектаров лесных насаждений.

«В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 23 млн рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Компания возместила ущерб в полном объеме до вынесения приговора. Несмотря на это, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.