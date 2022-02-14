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Режиссер Эмир Кустурица посетит фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Почетным гостем югорского кинофестиваля «Дух огня» объявлен Эмир Кустурица

Режиссер Эмир Кустурица посетит фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске
Фото: wp.wiki-wiki.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица станет почетным гостем югорского кинофестиваля «Дух огня». Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию.

«Почетный гость фестиваля Эмир Кустурица выступил после церемонии открытия со своей группой «The no smoking orchestra», – объявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отмечается, что концерт пройдет 22 февраля в 20:30 на большой сцене «Югра-Классик». Ранее группа объявила о завершении деятельности в 2022 году, поэтому участие в кинофестивале – одна из частей прощального тура.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 171, комментариев: 0
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