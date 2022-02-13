Выплаты при рождении первого ребенка в Югре: кто и сколько получит

Правительство Югры утвердило порядок предоставления единовременной выплаты при рождении первого ребенка женщинам в возрасте до 35 лет включительно. В соответствии с документом, пособие выплачивается в беззаявительном порядке.

Правила получения выплаты опубликованы на официальном сайте региона:

- С 1 января 2022 года молодым мамам при рождении первенца предоставляется выплата в размере 15 тысяч рублей.

- При одновременном появлении на свет двух и более детей средства выплачиваются на каждого ребенка.

- Мера поддержки предоставляется в беззаявительном порядке после регистрации рождения ребенка в государственных органах записи актов гражданского состояния.

- В отдельных случаях выплата при рождении первого ребенка будет предоставлена отцу новорожденного.