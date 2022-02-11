Сотрудницу мобильного оператора в ХМАО заподозрили в распространении сведений о телефонных переговорах

В Нефтеюганске 22-летняя специалист офиса продаж одного из операторов мобильной связи стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном получении и распространении сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление, по данным следствия, произошло в августе 2021 года. «Подозреваемая, используя свое служебное положение и доступ к компьютерной информации, незаконно получила информацию о телефонных соединениях одного из абонентов, которой воспользовалась по своему усмотрению, в том числе путем разглашения посторонним лицам», - говорится в сообщении пресс-службы.

Преступления выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области при содействии службы безопасности оператора связи. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется информация об иных фактах противоправной деятельности подозреваемой, уточнили в ведомстве.