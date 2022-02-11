Короткое замыкание произошло в садике Когалыма – эвакуировали детей и взрослых

В Когалыме из-за короткого замыкания в детском саду эвакуировали воспитанников и взрослых. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, в 13:02 диспетчеру поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в детсаду «Чебурашка».

Первые пожарные подразделения прибыли на место через 8 минут. До их приезда сотрудники садика эвакуировали 196 человек, в том числе 158 детей. Никто не пострадал.

«В ходе проведения разведки было установлено, что в помещении пищеблока произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.