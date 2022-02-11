В Югре вынесли приговор за жестокое убийство

35-летний житель поселка Междуреченский осуждён на 17 лет за убийство бывшего мужа сожительницы. Жестокое преступление совершено 28 января 2021 года. Мужчина был пьян и поссорился с экс-супругом своей возлюбленной, убил его, ранил его друга и совершил кражу.

«После этого он на почве ревности ударил локтем по лицу потерпевшего и нанес ему кухонным ножом восемь ударов в область живота, спины и ног. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Также он нанес два удара ножом другу потерпевшего, который находился на тот момент в квартире и защищал последнего. Продолжая свои преступные действия, подсудимый, замахиваясь ножом, потребовал от него под угрозой причинения телесных повреждений передать серебряные кольца и сотовый телефон, получив которые с места преступления скрылся», - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.